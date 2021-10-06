Роман «Обделённые» Урсулы Ле Гуин превратят в мини-сериал

Две студии объединили усилия, чтобы начать работу над мини-сериалом по роману знаменитой писательницы Урсулы Ле Гуин «Обездоленные».

Заниматься проектом будут 1212 Entertainment («Страшные истории для рассказа в темноте») и Anonymous Content («Выживший», «В центре внимания», «Тихий омут»). Пока что у сериала нет сценариста и шоураннера — компании только-только подписали бумаги.

«Обездоленные» вышли на английском в 1974-м под названием The Dispossessed, An Ambiguous Utopia. Книга завоевала все почётные премии, включая «Небьюлу», «Хьюго», «Локус» и «Прометей». Роман рассказывал о двух связанных планетах, Анарресе и Уррасе. Когда-то на Уррасе произошла революция, и всем анархистам предложили отправиться жить на неблагоприятный Анаррес — после чего почти все связи между планетами прекратились. Однажды на Анарресе блестящий физик Шевек разработал теорию, которая поможет преодолеть ограничения пространства и времени. Его исследование может изменить отношения двух миров.

Роман построен на двух сюжетных линиях. В первой рассказывается о жизни Шевека на Анарресе, начиная с рождения и до отлёта на Уррас. Во второй линии повествуется о первом за долгое время путешествии анаррести на Уррас.

«Обездоленные» входит в Хайнский цикл.

О готовящихся экранизациях Ле Гуин мы писали и ранее. Анонсированы адаптации «Планеты изгнания», цикла «Сказания Земноморья» и «Девяти жизней». Пока никаких подробностей об этих проектах нет.