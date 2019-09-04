Больше года назад мы писали, что продюсер Дженнифер Фокс, работавшая над драмами вроде «Стрингер», «Роман Израэл, Esq.» и «Майкл Клейтон», приобрела права на экранизацию книг Урсулы Ле Гуин «Земноморье». Писательница при жизни в своё время лично благословила Фокс на адаптацию своих произведений.

И вот теперь продюсер нашла компанию, которая займётся производством и финансированием сериала — ею станет A24. Это независимая компания, известная по недорогим и высокооцененным фильмам вроде «Солнцестояния», «Леди Бёрд» и «Ведьмы». Недавно она выпустила подростковую драму «Эйфория» при участии Зендайи для HBO.

Напомним, «Земноморье» включает в себя шесть книг и три отдельно опубликованных рассказа. Первая трилогия, «Волшебник Земноморья», повествует о приключениях и судьбе волшебника Геда, одного из величайших Верховных Магов Земноморья. Чтобы исправить ошибки, совершённые в юности, ему приходится взвалить на свои плечи неподъёмную ношу миродержца.

Вторая трилогия называется «Сказания Земноморья». Она включает в себя одноимённый сборник рассказов, в котором освещаются совсем разные события мира: от основания школы магов на острове Рок и до появления чужака по прозвищу Чайка. К этому подциклу относят и два заключительных романа про Верховного мага Геда: «Техану. Последнее из сказаний о Земноморье» и «На иных ветрах».

«Земноморье» экранизировали дважды. В 2004-м году американский режиссер Роберт Либерман по заказу канала Sci-Fi снял телефильм «Волшебник Земноморья» по мотивам первых двух книг цикла. А в 2006 году японский режиссер Горо Миядзаки снял мультфильм «Сказания Земноморья» по мотивам третьего и четвертого романов цикла.

Писательница Урсула Ле Гуин умерла 24 января 2018 года.