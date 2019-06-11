Немецкая студия Ulysses Filmproduktion совместно с ирландской студией Cantilever Media запускают в производство анимационный фильм по роману Терри Праттчетта «Изумительный Моррис и его учёные грызуны». Сценарий к картине написал Терри Россио, известный по работе над «Пиратами Карибского моря», «Шреком» и мультфильмом «Аладдин».

Дизайн персонажей для мультфильма разрабатывает художник Картер Гудрич («Рататуй», «Храбрая сердцем»). Режиссёром картины назначен Тоби Генкель («Упс… Ной уплыл!» и «Трио в перьях»). Бюджет мультфильма составляет примерно 17 миллионов долларов.

«Изумительный Моррис и его учёные грызуны» — двадцать восьмой роман в цикле «Плоский мир» Терри Пратчетта. Он вышел в 2001 году, а на русском его издали в 2018-м. В книге Пратчетт обыгрывает историю гамельнского крысолова. Действие романа разворачивается вокруг хитроумного кота Мориса, который сдружился с крысами из подвала Незримого университета. Книгу традиционного относят к жанру юношеского фэнтези с элементами сказки — при этом её не приписывают ни к какому из подциклов.

Продюсер Ulysses рассказал, что мультфильм находится в производстве уже несколько лет — и пока на руках компании не было готового сценария и дизайна персонажей, его не запускали в активную работу. Ориентировочно «Удивительный Морис» выйдет в начале 2022 года. Продюсер отмечает, что дизайн героев будет отличаться от того, что мы видели на обложке.

В 2018-м мы рассказывали подробнее об этой книге:

Итог: качественное подростковое фэнтези с рудиментарными элементами детской сказки, которое не зазорно почитать и взрослым.