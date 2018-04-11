Для многих маленьких городков Плоского мира нашествия крыс — не легенды, а суровая реальность. Крыс травят ядами, ставят на них капканы и уводят из городов игрой на флейте. Одна из крысиных стай по случайности обретает речь и разум и, сговорившись с дудочником Кийтом, принимается разъезжать по городам: сперва устраивают показательный бардак, а потом делят с Кийтом плату за разыгранный напоказ «уход». Но однажды на пути крыс встаёт город, где ни одного местного грызуна не осталось, подвалы полны капканов и яда, а жители всё равно почему-то голодают.

Terry Pratchett

The Amazing Maurice And His Educated Rodents

Роман

Жанр: юношеское фэнтези

Выход оригинала: 2001

Переводчик: C. Лихачёва

Издательство: «Э», 2018

352 стр., 12 000 экз.

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Книга о хитром коте Морисе, стае разумных крыс и дудочнике Кийте в оригинале вышла в 2001 году, но до России добралась только сейчас. Надо сказать, что в библиографии Пратчетта она стоит слегка особняком: её относят то к подциклу о волшебниках, то к серии о ведьмах, то к историям о Смерти, хотя Смерть здесь персонаж второстепенный, ведьм нет вовсе, а Незримый Университет упоминается лишь мельком. Эту книгу вообще мало что связывает с основной вселенной: кроме Смерти, из привычных реалий Плоского мира тут актуальна только Городская стража. И если тот же Анк-Морпорк можно назвать едва ли не отдельным персонажем, то городок Дрянь-Блинцбург — просто фон, причём нарочито условный. Такими же условными вышли образы двух героев-людей: мальчика-дудочника и дочери местного мэра. А полноценно прописанными персонажами оказались животные: крысы — специалист по капканам Гуталин, духовный лидер-альбинос Фасоль Опасно-Для-Жизни, вожак старой закалки Гуляш, — да хитроумный кот Морис, который любит деньги и совсем не любит ими делиться.

У крыс свои порядки, свои устои, своя священная книга и имена, вычитанные на упаковках от продуктов. У Мориса своя задача — заработать как можно больше — и свои страхи: больше всего на свете он боится случайно съесть говорящую крысу. В общем, сперва эта история кажется сказкой то ли о храбрых детях, то ли вовсе об умненьких зверьках, что прекрасно, но на Пратчетта как-то непохоже.

Проблемы перед крысами встают не сказочные, а вполне реалистические

«Морис и его учёные грызуны» и вправду задумывались как детская книга, но дети в ней то и дело терпят неудачи, крысы блуждают в мрачном подземелье, и постепенно выясняется, что фирменный пратчеттовский рефрен «мир устроен сложнее, чем об этом рассказывается в книжках» никуда не девается, даже если большая часть главных героев представлена животными. Крысы у Пратчетта не маленькие копии людей, а именно что крысы, хоть и умные. Они всё ещё спорят, есть или не есть умерших собратьев, всё ещё получают удовольствие, наводя беспорядок в человеческих припасах, но уже видят сны, изобретают письменность и задаются экзистенциальными вопросами. Способность мыслить крысы обрели совсем недавно, и не сказать, что они очень этому рады. Слишком уж многому приходится учиться на ходу: не гадить там, где ешь, хоронить умерших, решать вопросы словом, а не дракой, зажигать свечи в темноте, уступать старым не из страха перед силой, а из милосердия. К привычной задаче выжить вдруг прибавляется задача обрести смысл этой самой жизни, помочь товарищам и даже найти общий язык с людьми. Проблемы перед крысами встают не сказочные, а вполне реалистические. Подземелья с их вонью, грязью, смертью тоже пришли никак не из милой сказки. В копилку примет не то мрачного фэнтези, не то совсем уж реализма можно добавить и жителей города, которые наслаждаются жестокостью или готовы удавиться (и удавить ближнего) за деньги. И кот Морис здесь не становится вегетарианцем. И добро не побеждает окончательно. В этой истории вообще практически нет однозначно плохих или хороших персонажей, зато есть хрупкий компромисс между людьми и крысами, достигнутый скорей от безысходности, а не от обоюдного желания дружить.

В общем, от детской книжки тут только скелет, который сам же Пратчетт периодически высмеивает. Захватывающий сюжет пришёл из фэнтези, а поставленные проблемы — и вовсе из классической НФ.

Итог: качественное подростковое фэнтези с рудиментарными элементами детской сказки, которое не зазорно почитать и взрослым.

Слово творца Думаю, за последние несколько месяцев я прочёл о крысах куда больше, чем пошло бы мне на пользу. Я не включил в книгу многое из того, что является чистой правдой (по крайней мере, люди так утверждают), — а то, чего доброго, читатели решат, что я всё выдумал.

— Отлично! И мы не остановимся, пока не очистим туннели из конца в конец! А потом проделаем то же самое снова! Пока эти туннели не станут нашими! Потому что… — Гуталин сжал меч, опёрся на него на мгновение, чтобы перевести дыхание, а когда заговорил снова, слова его прозвучали не громче шёпота. — Потому что мы сейчас в самом сердце Тёмного леса, и мы обнаружили Тёмный лес в собственных душах, и… сегодняшней ночью… мы… это нечто ужасное.

Хороший план — это не когда кто-то выигрывает, это когда никто не считает, что проиграл. Понятно?

Морис, разумный кот