Помните фантастический и абсурдный экшен-хоррор «Чужой против хищника», в котором сошлись два инопланетных монстра? Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes запустил шуточное голосование, в котором читатели выбирают нового противника для Чужого.
В списке из десяти позиций — сплошь и рядом внушительные противники. Встреча ксеноморфов с любыми из них выглядела бы достаточно абсурдно и вместе с тем — весьма зрелищно. Вот как выглядит список и описание позиций на момент публикации записи:
10 место: «Чужие против Форсажа»
Логичное развитие франшизы: Доминик и его семья отправляются в космос. Там они сталкиваются с мафией Чужих, занимающихся контрабандой DVD, что наконец-то вернёт серию к корням.
9 место: «Чужие против Трансформеров»
У Трансформеров возникли проблемы с общественным мнением. Роботы то и дело разносят Землю на глазах у людей, что отрицательно сказывается на их репутации. Как насчёт странного робочужого? Это даже хуже, чем просто новый инопланетный вид на Земле…
8 место: «Чужие против вуки»
Ксеноморфы потерпели крушение на Кашиике, родной планете вуки! К оружию, волосатые друзья, на этот раз на Дне жизни придётся пролить кровь!
7 место: «Чужие против 300 спартанцев»
Перед Персией, перед царём Ксерксем были ксеноморфы! Оказывается, если пренебрегать чисткой ямы в Спарте, то из неё получится отличное убежище для Чужого.
6 место: «Чужие против Звёздного десанта»
Бойцы сошлись в битве с космическими жуками, умирая без особой цели по всей галактике. В то же время, они сталкиваются с новой угрозой! Арахниды, ксеноморфы и люди — просто вау!
5 место: «Чужие против Судьи Дредда»
Уже выходило несколько подобных комиксов, но для фильма у нас новая идея. Могучий молодой Джо Дредд (Карл Урбан) прыгает во времени и встречает старого Дредда (Сильвестр Сталлоне) в будущем, где Мега-Сити переживает вторжение ксеноморфов и нехватку шлемов.
4 место: «Чужие против Мира Юрского периода»
Метеор падает на Землю… неподалёку от пирамиды из фильма «Чужой против Хищника»… в месте, где заново открывается тематический парк «Мир Юрского периода»… и всё это построено на острове посреди Индийского океана.
3 место: «Чужие против Стражей Галактики»
Стражи Галактики разозлили Корпус Нова, империю Суверен и большого злодея… Рано или поздно они бы пересеклись с Королевой чужих и её «детьми», у которых по жилам течёт кислота.
2 место: «Чужие против Скайнета»
Скайнет успешно разделался с человечеством и теперь наслаждается ядерной пустошью… пока из космоса не возвращается давно забытое судно корпорации Weyland-Yutani со смертоносным экипажем.
С большим отрывом лидирует самый оригинальный вариант:
1 место: «Чужие против Джона Уика»
Ксеноморфы убили его собаку, разрушили машину, сожгли дом и открыли банковский займ на его имя. Джон Уик: «Я УБЬЮ ИХ ВСЕХ».
Предлагаем и вам проголосовать за самого подходящего противника!