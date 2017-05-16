Rotten Tomatoes предложили зрителям выбрать, с кем бы ещё мог подраться Чужой

Rotten Tomatoes предложили зрителям выбрать, с кем бы ещё мог подраться Чужой

Помните фантастический и абсурдный экшен-хоррор «Чужой против хищника», в котором сошлись два инопланетных монстра? Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes запустил шуточное голосование, в котором читатели выбирают нового противника для Чужого.

В списке из десяти позиций — сплошь и рядом внушительные противники. Встреча ксеноморфов с любыми из них выглядела бы достаточно абсурдно и вместе с тем — весьма зрелищно. Вот как выглядит список и описание позиций на момент публикации записи:

10 место: «Чужие против Форсажа»

Логичное развитие франшизы: Доминик и его семья отправляются в космос. Там они сталкиваются с мафией Чужих, занимающихся контрабандой DVD, что наконец-то вернёт серию к корням.

9 место: «Чужие против Трансформеров»

У Трансформеров возникли проблемы с общественным мнением. Роботы то и дело разносят Землю на глазах у людей, что отрицательно сказывается на их репутации. Как насчёт странного робочужого? Это даже хуже, чем просто новый инопланетный вид на Земле…

8 место: «Чужие против вуки»

Ксеноморфы потерпели крушение на Кашиике, родной планете вуки! К оружию, волосатые друзья, на этот раз на Дне жизни придётся пролить кровь!

7 место: «Чужие против 300 спартанцев»

Перед Персией, перед царём Ксерксем были ксеноморфы! Оказывается, если пренебрегать чисткой ямы в Спарте, то из неё получится отличное убежище для Чужого.

6 место: «Чужие против Звёздного десанта»

Бойцы сошлись в битве с космическими жуками, умирая без особой цели по всей галактике. В то же время, они сталкиваются с новой угрозой! Арахниды, ксеноморфы и люди — просто вау!

5 место: «Чужие против Судьи Дредда»

Уже выходило несколько подобных комиксов, но для фильма у нас новая идея. Могучий молодой Джо Дредд (Карл Урбан) прыгает во времени и встречает старого Дредда (Сильвестр Сталлоне) в будущем, где Мега-Сити переживает вторжение ксеноморфов и нехватку шлемов.

4 место: «Чужие против Мира Юрского периода»

Метеор падает на Землю… неподалёку от пирамиды из фильма «Чужой против Хищника»… в месте, где заново открывается тематический парк «Мир Юрского периода»… и всё это построено на острове посреди Индийского океана.

3 место: «Чужие против Стражей Галактики»

Стражи Галактики разозлили Корпус Нова, империю Суверен и большого злодея… Рано или поздно они бы пересеклись с Королевой чужих и её «детьми», у которых по жилам течёт кислота.

2 место: «Чужие против Скайнета»

Скайнет успешно разделался с человечеством и теперь наслаждается ядерной пустошью… пока из космоса не возвращается давно забытое судно корпорации Weyland-Yutani со смертоносным экипажем.

С большим отрывом лидирует самый оригинальный вариант:

1 место: «Чужие против Джона Уика»

Ксеноморфы убили его собаку, разрушили машину, сожгли дом и открыли банковский займ на его имя. Джон Уик: «Я УБЬЮ ИХ ВСЕХ».

Предлагаем и вам проголосовать за самого подходящего противника!

Кто бы мог стать новым противником «Чужих»? Чужие против Форсажа

Чужие против Трансформеров

Чужие против вуки

Чужие против 300 спартанцев

Чужие против Звёздного десанта

Чужие против Судьи Дредда

Чужие против Мира Юрского периода

Чужие против Стражей Галактики

Чужие против Скайнета

Чужие против Джона Уика Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...