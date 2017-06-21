Недавний успех «Чудо-женщины» вселил уверенность в сердца фанатов DC. Издание Variety поговорило с людьми, которые отвечают за развитие DCEU, — Джоном Бергом и Джеффом Джонсом. Они рассказали, как планируют развивать вселенную и на что сделают ставку в дальнейшем. Спойлер: на истории о супергероинях.
У нас много планов на женских персонажей. Во вселенной DC много крутых вещей, и одна из них заключается в том, что у нас лучшие женские персонажи — как героини, так и злодейки.
Джефф Джонс
Джонс и Берг также рассказали о роли Чудо-женщины в грядущей «Лиге справедливости».
Ее роль не изменится, она важная часть истории. Люди хорошо приняли Галь Гадот. Мы всегда знали, что она особенная.
Джон Берг
Не за горами и второй фильм про принцессу амазонок.
Мы с Пэтти [Дженкинс] уже думаем об этом. Наша цель – сделать ещё один потрясающий фильм про Чудо-женщину.
Джефф Джонс
Когда Берга и Джонса спросили, какую роль в киновселенной сыграет Джосс Уидон, они ответили, что он уже стал её значительной частью.
Мы хотим, чтобы он чувствовал себя на своем месте. Мы собираемся, разговариваем о комиксах и супергеройских фильмах. Когда Джосс только присоединился к нам и увидел название фильма «Бэтгёрл», он спросил: «Вы, ребята, правда собираетесь это сделать?» И мы такие: «Ага», на что он ответил: «Я в восторге».
Джон Берг
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