Сегодня, 14 декабря, завершилась крупнейшая сделка последнего времени в индустрии развлечений. Компания Disney приобрела части медиакорпорации Fox, включая права на фильмы, сериалы и бренды.
Первыми всполошились поклонники «Логана» и «Дэдпула» — мол, как же так, Disney снимают фильмы с рейтингом 12+ и 16+, как же быть с 18+? Глава Disney Боб Айгер уверяет, что волноваться не о чем:
[«Дэдпул»], очевидно, всегда был и будет под брендом Marvel. Мы считаем, что для фильмов Marvel с рейтингом R вроде «Дэдпула» можно создать отдельный бренд. Если мы заранее дадим понять зрителям, чего им ждать [от фильмов], то, мне кажется, у нас всё будет отлично.
Напомним, что и «Дэдпул», и «Логан», снятые кинокомпанией Fox, собрали немалую кассу, несмотря на их «взрослый» рейтинг. Будьте уверены, Disney не захочет лишаться прибыли — если компания увидит, что такие картины будут успешными, то мы обязательно увидим что-нибудь «18+» от «мышиного дома».
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