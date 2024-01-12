«Сага о лесных всадниках» получит анимационный сериал

Fox запустила в производство анимационный сериал по мотивам комиксов «Сага о лесных всадниках» (или ElfQuest в оригинале) за авторством Ричарда и Венди Пини.

Сценарий напишет Сьюзан Гурвиц Арнесон, известная по The Last Amazon от Netflix и «Южному парку». Она же выступит шоураннером и исполнительным продюсером.

Это история о эльфах и других фантастических видах, которые борются за выживание на примитивной планете, похожей на Землю, с двумя лунами.

Даты выхода пока нет. Но известно, что в шоу будет часовые эпизоды.