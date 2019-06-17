В начале июня мы уже писали, что организаторы фестиваля фантастики, науки и самовыражения «Старкон» вовсю готовят мероприятие, которое стартует уже 29 и 30 июня.

Для тех, кто ещё не в курсе, «Старкон» — один из старейших гик-фестивалей Санкт-Петербурга, в 2019 году ему исполняется 20 лет! И этот юбилей команда планирует отметить с размахом.

Фестиваль будет идти два дня. Организаторы разбили всё мероприятие на десять тематических зон и активностей.

Стенды активностей по тем или иным фантастическим мирам. В этом году к популярным фандомам Warhammer 40,000 или «Звёздные войны» присоединятся стенды по играм FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne) и Detroit: Become Human. Отдельный стенд будет посвящён Николасу Кейджу и его воплощению в разных фильмах! Всего заявлено 20 стендов.

по тем или иным фантастическим мирам. В этом году к популярным фандомам Warhammer 40,000 или «Звёздные войны» присоединятся стенды по играм FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne) и Detroit: Become Human. Отдельный стенд будет посвящён Николасу Кейджу и его воплощению в разных фильмах! Всего заявлено 20 стендов. Зона науки , где можно посмотреть авторские изобретения, роботов, космическую технику и тому подобное. Организаторы уже объявили, что пригласили представителей Планетария, которые покажут звёздное небо и другие планеты в виртуальной реальности.

, где можно посмотреть авторские изобретения, роботов, космическую технику и тому подобное. Организаторы уже объявили, что пригласили представителей Планетария, которые покажут звёздное небо и другие планеты в виртуальной реальности. Арт-зона. Здесь участники смогут посетить авторские выставки и мастер-классы по иллюстрации, скульптуре, покрасу, гриму от известных мастеров со всей России. А на аллее авторов можно будет приобрести комиксы, украшения, постеры, артбуки и тому подобное.

Здесь участники смогут посетить авторские выставки и мастер-классы по иллюстрации, скульптуре, покрасу, гриму от известных мастеров со всей России. А на аллее авторов можно будет приобрести комиксы, украшения, постеры, артбуки и тому подобное. Игры. В этой зоне авторы представляют свои разработки и демонстрируют различные технологии. Кроме того, здесь же пройдут киберспортивные соревнования и мастер-классы по созданию собственных игр. А ещё в зоне игр можно будет посетить стенды игровых студии.

Парсек-2019. Ещё один научный раздел — на этот раз от проекта «Лекториум». В его рамках выступят учёные и популяризаторы науки, которые расскажут о квантовой физике, искусственном интеллекте, финансовых системах, футурологии и многом другом! На сайте «Старкона» уже можно познакомиться с программой конференции.

Ещё один научный раздел — на этот раз от проекта «Лекториум». В его рамках выступят учёные и популяризаторы науки, которые расскажут о квантовой физике, искусственном интеллекте, финансовых системах, футурологии и многом другом! На сайте «Старкона» уже можно познакомиться с программой конференции. Кинозал. Крупнейший в Санкт-Петербурге, включает 1200 мест! Здесь будут показывать самые популярные фильмы 2018-го и 2019-го, эксклюзивные отрывки из грядущих картин и участников конкурса короткометражного фантастического кино.

Крупнейший в Санкт-Петербурге, включает 1200 мест! Здесь будут показывать самые популярные фильмы 2018-го и 2019-го, эксклюзивные отрывки из грядущих картин и участников конкурса короткометражного фантастического кино. Косплей. Организаторы пригласили более 2000 косплееров в авторских костюмах по самым разным фандомам. Разумеется, пройдёт традиционный конкурс для 200 участников, которые сразятся в 18 номинациях.

Организаторы пригласили более 2000 косплееров в авторских костюмах по самым разным фандомам. Разумеется, пройдёт традиционный конкурс для 200 участников, которые сразятся в 18 номинациях. Танцевальная вечеринка. Пройдёт 29 июня только для совершеннолетних посетителей и участников, прямо в Экспофоруме. Обещают шоу-программу, бар и сотни фантастических образов. Тема вечеринки — «свет».

Пройдёт 29 июня только для совершеннолетних посетителей и участников, прямо в Экспофоруме. Обещают шоу-программу, бар и сотни фантастических образов. Тема вечеринки — «свет». Урбанистические проекты. На «Старконе» подведут итоги открытого конкурса городских проектов по развитию Петербурга. Можно будет посетить выставку и объявление победителей.

На «Старконе» подведут итоги открытого конкурса городских проектов по развитию Петербурга. Можно будет посетить выставку и объявление победителей. Гик-ярмарка. Уже заявлено более 25 магазинов, которые будут продавать настольные игры, гик-атрибутику, украшения, книги и коллекционные товары.

Записывайте — в этом году «Старкон» пройдёт в Экспофоруме (Петербургское шоссе, 64, к.1, павильоны Е и G). Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.