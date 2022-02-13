Сбивающий с толку трейлер нового хоррора от режиссёра «Прочь» и «Мы»

Universal Pictures представила трейлер нового фильма ужасов Nope («Нет») от режиссёра Джордана Пила, автора хорроров «Прочь» и «Мы».

Главную роль в фильме сыграл Дэниэл Калуя. В актёрском составе также значатся Кики Палмер и Стивен Ян.

Фильм рассказывает о нападении загадочной сущности на ранчо в Калифорнии. По трейлеру непонятна природа этого явления – монстр ли это, пришельцы или древнее проклятие, — но обитатели ранчо переживают полнейший ужас.

Премьера состоится 22 июля.