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    Новости

    Сбивающий с толку трейлер нового хоррора от режиссёра «Прочь» и «Мы»

    13 февраля 2022
    13.02.2022
    670
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    Universal Pictures представила трейлер нового фильма ужасов Nope («Нет») от режиссёра Джордана Пила, автора хорроров «Прочь» и «Мы».

    Главную роль в фильме сыграл Дэниэл Калуя. В актёрском составе также значатся Кики Палмер и Стивен Ян.

    Фильм рассказывает о нападении загадочной сущности на ранчо в Калифорнии. По трейлеру непонятна природа этого явления – монстр ли это, пришельцы или древнее проклятие, — но обитатели ранчо переживают полнейший ужас.

    Премьера состоится 22 июля.

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