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    Сценарий для сериала по «Судье Дредду» уже готов, но производству мешает пандемия

    30 июля 2020
    Кот-император
    30.07.2020
    3789
    1 минута на чтение
    Сценарий для сериала по «Судье Дредду» уже готов, но производству мешает пандемия

    В 2017-м мы писали, что студия IM Global вместе с издательством 2000AD планируют заняться сериалом во вселенной «Судьи Дредда». Рабочее название для шоу выбрали: «Судья Дредд: Мега-Сити 1» (Mega-City One). С тех пор о проекте почти не было новостей, а Карл Урбан, сыгравший в фильме 2012 года, успел сняться в двух сезонах «Пацанов».

    И вот теперь продюсер Джейсон Кингсли (как раз работал над фильмов 2012-го) рассказал в передаче  V2A Emergency Broadcast System, что у студии на руках уже есть сценарий. И пока что производство находится на стадии препродакшена — запустить полноценные съёмки мешает пандемия.

    Я хочу сиквел фильма 2012-го года. Мы вернули права, так что можем им заняться, сейчас нам нужно просто избавиться от этого вируса, и тогда, надеюсь, в индустрии создания фильмов и ТВ всё сдвинется… Сейчас для всех участников всё очень запутано.

    Про словам продюсера, у них всё готово, чтобы начать. Правда, пока что студия не нашла телесеть или стриминговый сервис, которые готовы показывать сериал. Кингсли также говорит, что хотел бы позвать Карла Урбана и Оливию Тирлби (сыграла Кассандру Андерсон) в качестве камео. И да, продюсер даже подумывал пригласить Сталлоне из фильма 1995-го.

    Комиксы про Дредда стартовали ещё в 1977-м. Они показывали далёкое антиутопичное будущее, в котором за порядок отвечает подразделение Судей — они же расследуют дело, судят и выносят приговор.

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     Александр Гагинский |  06.02.2016 |  9 770

    О тех, кто вышибает врагам мозги, прикладывает их крепким словцом и плевать хотел, что вы об этом думаете.

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    Кот-император
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