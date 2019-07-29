Во время пресс-тура на встрече Ассоциации телевизионных критиков команда Amazon, которая занимается грядущим фэнтези-сериалом Carnival Row, рассказала некоторые подробности о шоу — включая взрослые темы вроде жестокости и секса.

Один из самых интересных аспектов в написании сценария — это обыгрывание знакомых клише из фэнтези во взрослом контексте, без всяких уловок. Я хотел, чтобы история ощущалась естественной и органичной. Мне кажется, одна из сложных тем для фэнтези — проблема с социальным комментарием мира, в котором мы живём. Жанр становится слишком капризным и далёким от реальности. Трэвис Бичам, сценарист

Кара Делевинь (играет фею Виньет Стросс) добавила, что в сериале есть темы смерти, жестокости и секса.

Тема поднимается серьёзная и реальная. И мы не просто добавили сексуальные сцены, они необходимы для сюжета. И, опять же, никакой объективации, это очень красиво и изумительно. Кара Делевинь, актриса

Продюсеры и актёрский состав пояснили, что в сексуальных связях больше замешаны иммигранты, которые пытаются найти работу — даже если для них это означает торговлю телом, как в реальной жизни.

Орландо Блум (человек по имени Файло) отметил, что подобные поступки — вынужденная мера для поддержки семей.

Это трагедия. Но это и происходит на самом деле. Орландо Блум, актёр

Он добавил, что в сериале есть сцена, в которой Виньет и Файло занимаются любовью, а затем воспаряют в небеса — и этот образ проходит через всё шоу.

К пресс-туру Amazon приурочил ещё один трейлер, в котором можно увидеть трагичную связь человека и феи:

Ранее Amazon продлил сериал на второй сезон — ещё до выхода первого. Все восемь эпизодов увидят свет 30 августа.