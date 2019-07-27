Глава Amazon Studios Дженнифер Салки (Jennifer Salke) во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков объявила, что интернет-гигант продлил свои локомотивы Prime Video — научно-фантастический сериал «Пространство» (на пятый сезон) и городское фэнтези «Карнивал Роу» (на второй сезон). Оба проекта продлили ещё до выхода их сезонов.
А ещё компания показала новый ролик «Пространства»:
Но что ещё интереснее, так это информация по возможному продолжению «Благих знамений» — экранизации одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. В шесть эпизодов шоу вошёл весь сюжет книги, так что остаётся загадкой, как именно студия и продюсеры (в числе которых сам Гейман) собираются работать над вторым сезоном. Впрочем, пока что представитель Amazon говорит лишь о идее «вернуть сериал».
Кроме того, Салки пояснила, что пока что студия не собирается продлевать стильную криминальную драму Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Романовых» Мэттью Вейнера — шоу 2018-го про людей по всему миру, которые считают себя потомками династии.
Первый сезон «Карнивал Роу» выйдет уже 30 августа — в нём будет 8 эпизодов. А четвёртый сезон «Пространства» ждём
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