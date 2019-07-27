Глава Amazon Studios Дженнифер Салки (Jennifer Salke) во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков объявила, что интернет-гигант продлил свои локомотивы Prime Video — научно-фантастический сериал «Пространство» (на пятый сезон) и городское фэнтези «Карнивал Роу» (на второй сезон). Оба проекта продлили ещё до выхода их сезонов.

А ещё компания показала новый ролик «Пространства»:

Но что ещё интереснее, так это информация по возможному продолжению «Благих знамений» — экранизации одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. В шесть эпизодов шоу вошёл весь сюжет книги, так что остаётся загадкой, как именно студия и продюсеры (в числе которых сам Гейман) собираются работать над вторым сезоном. Впрочем, пока что представитель Amazon говорит лишь о идее «вернуть сериал».

Кроме того, Салки пояснила, что пока что студия не собирается продлевать стильную криминальную драму Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Романовых» Мэттью Вейнера — шоу 2018-го про людей по всему миру, которые считают себя потомками династии.

Первый сезон «Карнивал Роу» выйдет уже 30 августа — в нём будет 8 эпизодов. А четвёртый сезон «Пространства» ждём

Читайте также

«Пространство» — великий сериал, и 3 сезон тому доказательство

«Пространство» — великий сериал, и 3 сезон это доказывает

 05.07.2018

Едва не закрытый сериал стал достойным преемником «Светлячка» и космической «Игрой престолов» и заслужил от нас 10/10, о боже мой.

Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 1

Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев

 20.07.2019

Все эпизоды выйдут на Amazon уже 30 августа.

Четвёртый сезон сериала «Пространство» выйдет 13 декабря

Четвёртый сезон сериала «Пространство» выйдет 13 декабря

 20.07.2019

Amazon решил не мелочиться и выпустил сразу 5-минутный отрывок.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики