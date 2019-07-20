Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев

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Не успели прийти в себя после «Ведьмака» Netflix и «Тёмных начал» HBO? Держите сразу два трейлера нового фэнтезийного проекта от Amazon под названием Carnival Row с Карой Делевинь и Орландом Блумом.

Оба ролика рассказывают историю знакомства главных героев — на фоне продолжительной войны со стороны людей. Виньетт (Делевинь) и Файло (Блум) полюбили друг друга и покинули фронт, отправившись в город Бёрг, где начались убийства нелюдей вроде фей и троллей.

Кроме того, в сети появился постер:

Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев

Собрали несколько кадров:

Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 2 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 3 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 4 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 5 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 6 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 7 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 8 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 9 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 10 Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев 11

Ролики подтверждают — нас ждёт фэнтези-детектив в антураже винтажного XIX века. Сериал хоть и снимали на натуре в Праге, видно, что спецэффектов и грима будет много.

Ранее проектом занимался Гильермо Дель Торо, но в итоге он покинул сериал. Ему на смену пришли Тревис Бичем (соавтор сценария «Тихоокеанского рубежа» и «Электрических снов Филипа Дика») и Рене Эчеваррия («4400», «Терра Нова») — люди не столь именитые, зато опытные в сфере сериалов.

Все восемь эпизодов выйдут на Amazon 30 августа.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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