Два трейлера фэнтези-сериала Carnival Row — они рассказывают историю главных героев

Не успели прийти в себя после «Ведьмака» Netflix и «Тёмных начал» HBO? Держите сразу два трейлера нового фэнтезийного проекта от Amazon под названием Carnival Row с Карой Делевинь и Орландом Блумом.

Оба ролика рассказывают историю знакомства главных героев — на фоне продолжительной войны со стороны людей. Виньетт (Делевинь) и Файло (Блум) полюбили друг друга и покинули фронт, отправившись в город Бёрг, где начались убийства нелюдей вроде фей и троллей.

Кроме того, в сети появился постер:

Собрали несколько кадров:

Ролики подтверждают — нас ждёт фэнтези-детектив в антураже винтажного XIX века. Сериал хоть и снимали на натуре в Праге, видно, что спецэффектов и грима будет много.

Ранее проектом занимался Гильермо Дель Торо, но в итоге он покинул сериал. Ему на смену пришли Тревис Бичем (соавтор сценария «Тихоокеанского рубежа» и «Электрических снов Филипа Дика») и Рене Эчеваррия («4400», «Терра Нова») — люди не столь именитые, зато опытные в сфере сериалов.

Все восемь эпизодов выйдут на Amazon 30 августа.