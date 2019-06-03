Первый тизер сериала «Карнавальная шумиха» — городского фэнтези от Amazon

Amazon наконец-то опубликовал первый тизер одного из самых загадочных грядущих сериалов — «Карнавальной шумихи» (Carnival Row). В очень коротком ролике не происходит ничего — только показывают образы главных героев исполнении Орландо Блума и Кары Делевинь.

Мы часто рассказывали о сериале, он постоянно фигурирует в наших топах самых ожидаемых проектов. Шоу расскажет о городе, в котором рядом с людьми живут мифические создания — феи, вампиры и им подобные. Эти твари сбежали в город из своего мира, где кипит война, и люди не очень-то рады понаехавшим иммигрантам. А тут ещё происходит серия убийств в духе Джека-потрошителя. Инспектору Райкрофту Филострату надо их раскрыть, пока люди и нелюди не вцепились друг другу в глотки.

Судя по всему, нас ждёт фэнтези-детектив в антураже винтажного XIX века, снятый на натуре в Праге. Состав подобрался звёздный: Орландо Блум («Властелин колец», «Пираты Карибского моря») играет Райкрофта, а Кара Делевинь («Валериан», «Отряд самоубийц») — фею Виньет Стоунмосс, беглянку из волшебного мира, которой на родине грозит казнь.

Ранее проектом занимался Гильермо Дель Торо, но в итоге он покинул сериал. Ему на смену ришли Тревис Бичем (соавтор сценария «Тихоокеанского рубежа» и «Электрических снов Филипа Дика») и Рене Эчеваррия («4400», «Терра Нова») — люди не столь именитые, зато опытные в сфере сериалов.

Все восемь эпизодов выйдут на Amazon 30 августа.