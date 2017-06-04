Сегодня в Москве пройдёт перфоманс в формате 3plet

Сегодня в Москве пройдёт перфоманс в формате 3plet

Сегодня в Москве пройдёт необычный перфоманс в новом формате 3plet. В рамках фестиваля книги на Красной площади (амфитеатр) в 22:00 покажут музыкально-визуальное выступление. Зрители увидят, как текст, музыка и иллюстрации вместе образуют единую концепцию.

Выступление артистов будет сопровождаться слайд-шоу с тематическими изображениями и текстами на экране высокой чёткости 8 на 5 метров.

Вот что из себя представляет концепция 3plet:

Часовое выступление будет разделено на две части. В первой из них исполнитель Denny Kay совместно с детским фольклорным ансамблем «Кладец» представит свой новый альбом. Выступление будут сопровождать фотографии планеты Земля от лётчика-космонавта Сергея Рязанского.

Во второй части Denny Kay выступит на современных электронных инструментах под фотографии Музея космонавтики, картины будущего проекта «СССР-2061» и цитаты космонавтов и научных публикаций «Мира фантастики».