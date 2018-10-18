На Planeta.ru идёт кампания по сбору средств на научно-фантастическую антологию «Калибр имеет значение?». Проект составителя и писателя Сергея Чекмаева и издательства «Пятый Рим» попробует найти истину в спорах о легализации гражданского огнестрельного оружия.

В антологию войдут примерно 12-15 рассказов от популярный фантастов, у каждого из которых свой взгляд на эту проблему. Составители обещают два равноправных раздела «за» и «против», чтобы не ограничивать авторов и не склонять читателя к определённой позиции.

В создании сборника поучаствуют Вадим Панов, Павел Корнев, Далия Трускиновская, Лариса Бортникова, Сергей Волков, Михаил Тырин, Александр Конторович и другие.

Поддержать проект можно на сайте. Сбор средств завершится 18 ноября.