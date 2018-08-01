В июне этого года телеканал NBC решил закрыть сериал «Вне времени», у которого вышло два сезона с двадцатью шестью эпизодами в целом. Но, как оказалось, компания попрощается с шоу только после дополнительного двухчасового финала.
Со-президент NBC Entertainment Лиза Кац отметила, что на телеканале рады возможности создать завершение этой истории. И хотя компания не называет дату премьеры финального эпизода, его можно ждать уже этой зимой.
Фантастический сериал «Вне времени» от Эрика Крипке и Шона Райана рассказывает о команде путешественников во времени, отправляющихся в прошлое, чтобы предотвратить преступления человека, желающего кардинально изменить историю.
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