«Вне времени», 2 сезон — почти на уровне «Доктора Кто»

Timeless
Жанр: хроноопера
Шоураннеры: Эрик Крипке, Шон Райан
В ролях: Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малькольм Баретт
Премьерный показ: март — май 2018, NBC
Продолжительность: 10 серий по 45 минут
Похоже на: «Доктор Кто», «Скользящие», «Министерство времени»
«Вне времени» ещё с пилотного эпизода балансировало на грани закрытия. Несмотря на хорошую игру Спенсер, Вишнича и актёров-эпизодников, слабый сценарий мешал окупить расходы на костюмы и исторические декорации. Сериал успели закрыть, но одумались и выпустили ещё один сезон, на три серии короче предыдущего. Получилось лучше, чем в прошлом году, хотя и с оговорками.
Если раньше герои стремились сохранить ход времени прежним, теперь они позволяют себе гораздо больше. Прыгают в прошлое и предупреждают друг друга об опасности. Стреляют в героев Гражданской войны и учат суфражисток, как правильно организовать мирный протест. Риттенхауз пытается изменить прошлое команды приключенцев нетривиальным способом — стирая из истории их любимые фильмы и песни. Опасность поджидает на каждом шагу, кумир детства может оказаться спящим агентом врага, закинутым в прошлое и ставшим знаменитостью.
Сценаристам сериала и раньше удавалось находить интересные точки бифуркации, а во втором сезоне оригинальных поводов залезть в машину времени стало ещё больше. «Вне времени» всё меньше напоминает классическую хронооперу и всё больше — «Скользящих» и «Доктора Кто». В одном из эпизодов героиню уносит в XIX век, и остальные вычисляют её местоположение, когда находят в энциклопедии её фотографию на фоне ковра — с вышитым посланием. На клингонском языке.
Исторические личности становятся полноценными участниками событий. Они не просто помогают героям выполнить миссию — за короткий эпизод у них получается и завоевать доверие зрителя, и вырасти над собой. Больше всего запоминаются Грейс Хьюмистон — талантливый адвокат по прозвищу «мисс Шерлок Холмс» — и молодой Джон Кеннеди. Последний случайно попадает в будущее и заранее узнаёт свою судьбу, что не мешает ему исполнить свой долг.
Классический состав оперативной группы из Люси, Уайатта и Руфуса стали разбавлять, и это тоже пошло сериалу на пользу. Флинн, злодей первого сезона, помогает героям бороться с Риттенхаузом, и его агрессивные манеры не раз спасают жизнь везучей троице. Несколько раз прыгает в прошлое Джия, и даже сам Коннор Мейсон помогает любимому исполнителю записать пластинку. В машине времени теперь четыре кресла — желающих отправиться в прошлое ещё больше.
У второго сезона всего один минус, зато очень серьёзный. Переведя Флинна в «хорошие парни», нам не оставили внятных злодеев. Лидеры Риттенхауза плоские и карикатурные — уж лучше бы герои носились по временной линии просто так. За этими манекенами не чувствуется организации со полуторавековой историей. Только хладнокровная Эмма составляет Флинну из первого сезона достойную конкуренцию и совершает в финале крутой поступок.
Появляется в сериале и долгожданная любовная линия, правда, ненадолго: пару Уайатта и Люси разбивает очередной хроноклазм (жутко предсказуемый).
Будущее «Вне времени» очень туманно. Рейтинги выше не стали, но финал второго сезона выдался очень удачным. Скрестим пальцы: может, NBC и передумает.
- новый состав команды
- выбор эпох и исторических личностей
- ураганный финал
- едва ли не худшие злодеи на эфирном ТВ
- в сценах в нашем времени не хватает размаха
- есть риск, что закроют на клиффхэнгере
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