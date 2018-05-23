«Вне времени», 2 сезон — почти на уровне «Доктора Кто»

Люси Престон открылась страшная правда. Всю жизнь за ней наблюдали агенты организации Риттенхауз, и даже её родная мать замешана в их коварных махинациях. Риттенхауз рассылает агентов во все периоды истории и готовится стереть из реальности своих соперников. Создатель машины времени Коннор Мейсон теряет государственное финансирование, но сдаться без боя не намерен.

Timeless Жанр: хроноопера

Шоураннеры: Эрик Крипке, Шон Райан

В ролях: Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малькольм Баретт

Премьерный показ: март — май 2018, NBC

Продолжительность: 10 серий по 45 минут

Похоже на: «Доктор Кто», «Скользящие», «Министерство времени»

«Вне времени» ещё с пилотного эпизода балансировало на грани закрытия. Несмотря на хорошую игру Спенсер, Вишнича и актёров-эпизодников, слабый сценарий мешал окупить расходы на костюмы и исторические декорации. Сериал успели закрыть, но одумались и выпустили ещё один сезон, на три серии короче предыдущего. Получилось лучше, чем в прошлом году, хотя и с оговорками.

Если раньше герои стремились сохранить ход времени прежним, теперь они позволяют себе гораздо больше. Прыгают в прошлое и предупреждают друг друга об опасности. Стреляют в героев Гражданской войны и учат суфражисток, как правильно организовать мирный протест. Риттенхауз пытается изменить прошлое команды приключенцев нетривиальным способом — стирая из истории их любимые фильмы и песни. Опасность поджидает на каждом шагу, кумир детства может оказаться спящим агентом врага, закинутым в прошлое и ставшим знаменитостью.

Сценаристам сериала и раньше удавалось находить интересные точки бифуркации, а во втором сезоне оригинальных поводов залезть в машину времени стало ещё больше. «Вне времени» всё меньше напоминает классическую хронооперу и всё больше — «Скользящих» и «Доктора Кто». В одном из эпизодов героиню уносит в XIX век, и остальные вычисляют её местоположение, когда находят в энциклопедии её фотографию на фоне ковра — с вышитым посланием. На клингонском языке.

Исторические личности становятся полноценными участниками событий. Они не просто помогают героям выполнить миссию — за короткий эпизод у них получается и завоевать доверие зрителя, и вырасти над собой. Больше всего запоминаются Грейс Хьюмистон — талантливый адвокат по прозвищу «мисс Шерлок Холмс» — и молодой Джон Кеннеди. Последний случайно попадает в будущее и заранее узнаёт свою судьбу, что не мешает ему исполнить свой долг.

Классический состав оперативной группы из Люси, Уайатта и Руфуса стали разбавлять, и это тоже пошло сериалу на пользу. Флинн, злодей первого сезона, помогает героям бороться с Риттенхаузом, и его агрессивные манеры не раз спасают жизнь везучей троице. Несколько раз прыгает в прошлое Джия, и даже сам Коннор Мейсон помогает любимому исполнителю записать пластинку. В машине времени теперь четыре кресла — желающих отправиться в прошлое ещё больше.

У второго сезона всего один минус, зато очень серьёзный. Переведя Флинна в «хорошие парни», нам не оставили внятных злодеев. Лидеры Риттенхауза плоские и карикатурные — уж лучше бы герои носились по временной линии просто так. За этими манекенами не чувствуется организации со полуторавековой историей. Только хладнокровная Эмма составляет Флинну из первого сезона достойную конкуренцию и совершает в финале крутой поступок.

Появляется в сериале и долгожданная любовная линия, правда, ненадолго: пару Уайатта и Люси разбивает очередной хроноклазм (жутко предсказуемый).

Будущее «Вне времени» очень туманно. Рейтинги выше не стали, но финал второго сезона выдался очень удачным. Скрестим пальцы: может, NBC и передумает.

Разнообразить команду героев было отличным решением. Жаль, внятных соперников для них не нашлось. Тем не менее второй сезон выглядит сильнее первого.