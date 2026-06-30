Серия игр Persona получит экранизацию от Netflix

Сервис Netflix работает над экранизацией японской серии игр Persona. Это будет сериал с живыми актёрами. Его сценаристом и шоураннером будет Кристофер Монфетт (сериалы «Звёздный путь: Пикар», «12 обезьян»). Производством займётся студия

Persona — серия японских RPG, посвящённая современным японским школьникам, которые учатся в старших классах, а в остальоне время сражаются со злодеями, превращаясь в свои сверхчелоевеческие «персоны». Причём повседневному социальному взаимодействию уделено не меньше внимания, чем боям. Постоянных главных героев у Persona нет, они меняются с каждой новой игрой.