Shout! Factory возродит культовый ситком 1980-х «Альф»

Компания Shout! Factory сообщила о планах на возрождение ситкома 1980-х «Альф» про забавного пришельца из космоса.

Оригинальный телесериал транслировался с 1986 по 1990 год на протяжении 4 сезонов. По сюжету волосатый остроумный инопланетянин с планеты Мелмак терпит крушение в гараже семьи Таннер. Они предлагают ему дом и дают ему прозвище Альф (ALF — это сокращение от Alien Life Form, то есть «инопланетная форма жизни»). Шоу было создано Томом Патчеттом, в чьи заслуги входит «Шоу Кэрол Бернетт», и Полом Фаско, который также был кукловодом Альфа.

Компания Shout! Factory получила права на все эпизоды оригинального шоу, а также анимационных спин-оффов ALF: The Animated Series, ALF Tales и полнометражный фильм Project: ALF. Благодаря этому компания совместно с Alien Productions будет распространять контент по «Альфу» на американских цифровых развлекательных платформах.

Компании планируют разработать новый контент, связанный с франшизой про Альфа, в дополнение к восстановлению архивных кадров и концепт-артов с шоу. Shout! Factory собираются сотрудничать с авторами сериала Полом Фаско и Томом Патчеттом. Пока неясно, какой именно контент про Альфа мы получим — в 2018 году появлялись новости о потенциальном сериале, но сейчас никаких подробностей нет.

Весь свежий контент будет выходить в стриминговом сервисе Shout! Factory TV.