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Сиквел «Пяти ночей с Фредди» будет страшнее и масштабнее
Дмитрий Кинский
7 октября 14:58
73
1 минута на чтение
Джош Хатчерсон, который сыграл в экранизации Five Nights at Freddyʼs, пообещал, что сиквел будет страшнее и масштабнее первой части.
По словам актера, в продолжении ставки возрастут, а в игру вступит больше разных аниматроников.
Также Хатчерсон отметил, что авторы пытаются соблюдать баланс между проработкой мира франшизы и его расширением.
Мы стараемся, чтобы персонажи оставались действительно приземленными. Это то, чего мы пытались добиться. Этот мир столь необычен, что фокус на персонажей должен сработать. Думаю, фанатам понравится.
Напомним, первая часть «Пяти ночей с Фредди» отлично показала себя в прокате, заработав 291 миллион долларов (для хоррора это очень много!) при бюджете в 20 миллионов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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