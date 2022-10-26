«Симпсоны» получат серию-пародию на «Тетрадь смерти»

В сети появился небольшой отрывок из спецэпизода «Симпсонов» под названием «Том смерти», пародирующего культовый аниме-сериал «Тетрадь смерти».
По сюжету та самая тетрадь смерти попадает в руки Лизы, однако пока непонятно, что героиня будет с ней делать.
Специально для этой серии авторы даже изменили стилистику на приближенную к японской анимации, а в работе принимает участие студия DR Movie, помогавшая в работе над оригинальным сериалом.
Его премьера состоится 30 октября. Помимо «Тома смерти» будет еще две серии-пародии — на «Мир Дикого Запада» и хоррор «Бабадук».
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