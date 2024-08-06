Скарлетт Йоханссон и Махершала Али на первых кадрах нового «Мира Юрского периода»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первые кадры и объявила название следующей части серии фильмов «Мир Юрского периода». Лента выйдет с подзаголовком «Возрождение» (Rebirth).
События новинки развернутся спустя пять лет после «Господства»: экология Земли оказалась неблагоприятной для динозавров, вынудив оставшихся представителей вида жить в изолированных экваториальных условиях. В ходе истории люди обнаруживают в
трех самых больших особях ключ к мощному лекарству, которое может спасти жизни.
Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Режиссером выступает Гарет Эдвардс («Изгой-один», «Создатель»), а сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима»).
Премьера ожидается 2 июля 2025 года.