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Скарлетт Йоханссон и Махершала Али на первых кадрах нового «Мира Юрского периода»
Андрей Квасков
30 августа 12:23
219
1 минута на чтение
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первые кадры и объявила название следующей части серии фильмов «Мир Юрского периода». Лента выйдет с подзаголовком «Возрождение» (Rebirth).

События новинки развернутся спустя пять лет после «Господства»: экология Земли оказалась неблагоприятной для динозавров, вынудив оставшихся представителей вида жить в изолированных экваториальных условиях. В ходе истории люди обнаруживают в трех самых больших особях ключ к мощному лекарству, которое может спасти жизни.

Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Режиссером выступает Гарет Эдвардс («Изгой-один», «Создатель»), а сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима»).

Премьера ожидается 2 июля 2025 года.

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Андрей Квасков
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