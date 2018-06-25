На следующей неделе в прокат выходит «Человек-муравей и Оса» — сиквел комедийного боевика Marvel, в котором нам расскажут о новом приключении Скотта Лэнга. Теперь ему будет помогать Хоуп ван Дайн (Оса), также использующая силу высокотехнологичного костюма Хэнка Пима.

«Человек-муравей и Оса» — один из двух предстоящих фильмов, которые выйдут в прокат до премьеры четвёртых «Мстителей». У Marvel будет всего две картины, в которых создатели смогут показать какие-либо подробности о грядущей битве с Таносом. Кевин Файги уже намекнул, что события «Человека-муравья и Осы» действительно «важны» для четвёртых «Мстителей».

Это подтверждают и первые зрители, посмотревшие картину. Они особенно выделяют сцены после титров — всего их две. Уже посмотревшие уверяют, что их «нельзя пропускать». По слухам, в одной из нам покажут, что случилось с семьёй Клинта Бартона после того, как Танос щёлкнул пальцами.