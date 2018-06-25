На следующей неделе в прокат выходит «Человек-муравей и Оса» — сиквел комедийного боевика Marvel, в котором нам расскажут о новом приключении Скотта Лэнга. Теперь ему будет помогать Хоуп ван Дайн (Оса), также использующая силу высокотехнологичного костюма Хэнка Пима.

«Человек-муравей и Оса» — один из двух предстоящих фильмов, которые выйдут в прокат до премьеры четвёртых «Мстителей». У Marvel будет всего две картины, в которых создатели смогут показать какие-либо подробности о грядущей битве с Таносом. Кевин Файги уже намекнул, что события «Человека-муравья и Осы» действительно «важны» для четвёртых «Мстителей».

Это подтверждают и первые зрители, посмотревшие картину. Они особенно выделяют сцены после титров — всего их две. Уже посмотревшие уверяют, что их «нельзя пропускать». По слухам, в одной из нам покажут, что случилось с семьёй Клинта Бартона после того, как Танос щёлкнул пальцами.

Читайте также

«Человек-муравей и Оса»: вышел первый трейлер

«Человек-муравей и Оса»: вышел первый трейлер

 30.01.2018

Скотт Лэнг снова пытается выбраться из неприятностей, но на этой раз с напарницей — Осой.

Слух: в Сеть утёк сюжет «Перчатки Бесконечности» — четвёртой части «Мстителей» 1

«Мстители 4»: в Сети появился первый официальный синопсис

 23.05.2018

Некоторые фанаты распознали в нём отсылки к путешествиям во времени и в параллельные миры.

Будущие фильмы Marvel: что будет с киновселенной теперь? 7

Какие фильмы Marvel выйдут после «Войны бесконечности»?

 19.06.2018

Кто точно переживёт «Мстителей 4» и воскреснет, и какие ещё фильмы анонсированы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии