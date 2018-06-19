До четвёртой части «Мстителей» осталось чуть меньше года — уже относительно скоро мы узнаем, как супергерои победят безумного титана Таноса. Неудивительно, что едва ли не каждую неделю на реддите появляются новые темы с якобы новыми «утечками», в которых во всех красках описываются грядущие сюжетные повороты. Мы уже знаем, что, чаще всего, они мало чем отличаются от гадания на кофейной гуще.

Но порой в этих спойлерах можно отыскать кое-что интересное. В недавнем посте пользователя  abigfriend сообщаются некоторые детали о «Человеке-муравье и Осе». Поскольку эта картина Marvel выходит совсем скоро, то мы решили поделиться информацией из поста.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Осторожно, возможные спойлеры к «Человеку-муравью и Осе»! Если не хотите с ними ознакомиться, то лучше почитайте нашу статью обо всех грядущих картинах Marvel.

Итак, согласно якобы утечке, в «Человеке-муравье и Осе» действительно будут кое-какие сцены, связанные с четвёртыми «Мстителями».

Во-первых, нам наконец-то раскроют название фильма («Оса и Человек-муравей вернутся_____»). Ранние слухи утверждали, что картина называется «Мстители: Перчатка бесконечности», но, вероятно, название уже поменяли.

Во-вторых, в сцене после титров нам покажут, что семья Соколиного глаза обратилась в пыль. Эта сцена сразу же напомнит подобную сцену из первой части, в которой тоже появляются другие Мстители в качестве камео.

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