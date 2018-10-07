Компания Skybound Entertainment выпустит финальный сезон игры The Walking Dead вместо Telltale Games. Об успешных переговорах со студией основатель Skybound Entertainment Роберт Киркман рассказал на фестивале Comic Con в Нью-Йорке.

Буквально перед тем, как мы сюда пришли, мне сказали, что мы успешно закончили переговоры с Telltale Games. Наша компания Skybound Entertainment завершит четвертый сезон игры. Мы не можем потерять Эндрю Линкольна и Клементину за один и тот же год. Роберт Киркман

Официальный твиттер Skybound Entertainment также сообщил об успешном завершении сделки и пообещал раскрыть больше деталей уже совсем скоро.

В сентябре руководство Telltale Games уволило 225 своих разработчиков и объявило о банкротстве компании. Все проекты, за исключением игры Minecraft: Story Mode, были отменены.