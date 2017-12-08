Слух: Аффлек снимется ещё только в одном фильме DC — и это не «Бэтмен»

Слух: Аффлек снимется ещё только в одном фильме DC — и это не «Бэтмен»

История слухов о том, что Бен Аффлек уйдёт с роли Бэтмена, тянется ещё с июля. На этот раз издание Variety сообщает, что Аффлек сыграет ещё в одном фильме киновселенной DC. И это будет… «Флэшпойнт».

Что же касается сольного фильма про Бэтмена, то, если верить источникам, режиссёр Мэтт Ривз хочет найти нового актёра на роль Бэтмена. Ходят слухи, что это может быть Джейк Джилленхол.

Кроме того, после неудач «Лиги Справедливости» студия Warner Bros. решила поменять некоторые руководящие кадры. Опять-таки по слухам, свой пост вскоре может покинуть Джон Берг. Сейчас он отвечает за подразделение, которое снимает фильмы по комиксам. Источники Variety сообщают, что ему уже подыскивают замену.

Также это подразделение студии ждут и другие изменения. По версии этих же источников, Тоби Эммерих готов дать ему некую самостоятельность. Так это подразделение сможет выпускать фильмы под лейблом DC, а не Warner Bros. По такой модели сейчас работает Marvel.

Окончательное решение касательно этих вопросов, по сообщению источников, может быть принято уже в январе 2018 года.