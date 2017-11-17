Совсем недавно мы писали, что актёр Бен Аффлек планирует «красиво уйти» с роли Бэтмена из Расширенной вселенной DC, и, скорее всего, это произойдёт в сольном фильме. И вот в Сети уже появился новый слух — редактор издания Collider в подкасте говорит, что на эту роль, возможно, претендует Джейк Джилленхол.

Казалось бы, эта информация может оказаться просто «уткой», но портал ScreenRant пишет, что у режиссёра Мэтта Ривза, который закреплён за сольником Бэтмена, действительно была встреча с Джилленхолом.

Любопытно, что ранее актёр прослушивался на роль Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, однако она досталась Кристиану Бейлу. Не исключено, что теперь, на фоне отзывов на «Лигу справедливости», Аффлек сможет окончательно принять решение.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.