Совсем недавно мы писали, что актёр Бен Аффлек планирует «красиво уйти» с роли Бэтмена из Расширенной вселенной DC, и, скорее всего, это произойдёт в сольном фильме. И вот в Сети уже появился новый слух — редактор издания Collider в подкасте говорит, что на эту роль, возможно, претендует Джейк Джилленхол.
Казалось бы, эта информация может оказаться просто «уткой», но портал ScreenRant пишет, что у режиссёра Мэтта Ривза, который закреплён за сольником Бэтмена, действительно была встреча с Джилленхолом.
Любопытно, что ранее актёр прослушивался на роль Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, однако она досталась Кристиану Бейлу. Не исключено, что теперь, на фоне отзывов на «Лигу справедливости», Аффлек сможет окончательно принять решение.comments powered by HyperComments
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