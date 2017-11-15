Актёр Бен Аффлек раздумывает над тем, как «красиво уйти» с роли Бэтмена в Киновселенной DC. В том числе и об этом он рассказал в интервью изданию USA Today, которое вышло в преддверие «Лиги справедливости».

Я в размышлениях [о съёмках в сольном фильме]. Нельзя играть Бэтмена вечно, так что я ищу способ красиво и изящно уйти с роли. Актёр Бен Аффлек

Ранее Аффлек был настроен куда более оптимистично по отношению к своему персонажу. Сперва актёр хотел снять для Warner Bros. сольный фильм про Бэтмена, он даже успел поработать над сценарием. Но вскоре Аффлек отказался от режиссёрского кресла, мотивируя тем, что хочет сосредоточиться на актёрской игре. От сюжета Аффлека отказались, а постановщиком назначили Мэтта Ривза, который снял «Планету обезьян: Война», один из самых высокооценённых фильмов этого года. С тех пор вокруг актёра полнятся слухи, что он намерен уйти с роли Бэтмена.

По всей видимости, это может случиться как раз в сольном фильме про Бэтмена. Скажем, герой передаст свой плащ ученику или его просто убьют и кто-то другой станет человеком в маске. Однако будем честны — мы видели ещё слишком мало Бэтмена в исполнении Бена Аффлека на экране.

Увидеть ещё можно будет уже на этой неделе — «Лига справедливости» выходит в прокат уже 16 ноября.