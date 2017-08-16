Череда неудач преследует проект сольника о Бэтмене с самого начала. В начале года Бен Аффлек покинул пост режиссёра. В июне новый режиссёр проекта отказался от сценария Аффлека и заявил, что начнет снимать фильм с чистого листа. Теперь Кейси Аффлек, брат Бена, в эфире на WEEI Sports Radio намекнул, что главную роль в сольнике про летучую мышь Готэма его брат играть не будет.
Я думал, что он нормальный Бэтмен. Нет, я думал, что он замечательный. Он герой, и ему есть, что предложить, и он может работать над фильмом. Но я думаю, что он не будет этого делать. Жаль это говорить. Это новость? Потому что я все это просто придумал, я не знаю.
Актёр Кейси Аффлек
Заявление выглядит крайне неуверенно. Однако оно подтверждает слухи о том, что Warner Bros. планируют снять Бена Аффлека с роли Бэтмена, которые сам актёр опроверг.
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