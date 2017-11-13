16 ноября в российский прокат выходит супергеройский экшен «Лига справедливости», главный фильм Киновселенной DC. По уже доброй традиции, после титров вас ждёт сцена после титров. На этот раз в ней действительно показали кое-что важное — вернее, кое-кого.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к фильму «Лига справедливости». Если хотите их избежать, то лучше почитайте про мультфильмы вселенной DC. Эти экранизации будут получше фильмов.

Первое, что мы видим — охранника в какой-то тюрьме. Вероятно, это Аркхем, где содержат особо опасных преступников Готэма. Охранник подходит к фигуре, стоящей спиной к зрителям и опрашивает его, фигура не откликается. Поначалу из-за лысины кажется, что перед нами Лекс Лютор, но охранник поворачивает преступника и это оказывается совсем другой человек, который смеётся охраннику в лицо.

Второй кадр показывает яхту в море. К ней причаливает небольшая лодочка, в которой расположился человек в костюме и с оружием. Он поднимается на яхту, мы узнаём настоящего Лекса Лютора. Он обращается… к наёмнику Дэфстроуку! Похоже, Лютор заранее обратился к Дэфстроуку, чтобы тот спас его из тюрьмы, заменив двойником.

Ходили слухи, что Дэфстроук появится или в фильме про Бэтмена, или в своём собственном сольном фильме. На эту роль прочили актёра Джо Манганьелло, и, по всей видимости, он и сыграет наёмника.

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Дэфстроук был создан сценаристом Марвом Вольфманом и художником Джорджем Перезом. Настоящее его имя — Слейд Уилсон, он профессиональный наёмник и убийца, как правило, выступающий на стороне злодеев. Впервые он появился на страницах второго выпуска «Новых титанов» (The New Teen Titans #2) в 1980 году. Портал IGN в 2009 году поставил его на 32 место в списке величайших злодеев всех времён.