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    Новости

    Слух: Disney работает над спин-оффом «Звездных войн» про Кайло Рена

    19 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    19.08.2020
    2861
    0 минут на чтение
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    Ведущий подкаста Kessel Run Transmissions Кори Ван Дайк рассказал, что Disney работает над спин-оффом «Звездных войн» про Кайло Рена из последней трилогии.

    Инсайдер не знает, будет ли он сериалом или фильмом. Зато журналисты ComicBook считают, что для проекта хорошо бы подошел формат анимационного сериала.

    Спин-офф находится на раннем этапе производства, поэтому информации о нем крайне мало. Скорее всего, его действие развернется до событий «Пробуждения силы».

    Также на данный момент неизвестно, вернется ли Адам Драйвер к роли Бена Соло. Если речь идет о приквеле, то не исключено, что авторы захотят взять более молодого актера.

    Фанатам «Звездных войн» не понравилась новая трилогия, однако многим из них пришелся по душе Кайло Рен. Поэтому логично, что Disney решила уделить персонажу больше внимания.

    У героя, кстати, есть собственная мини-серия комиксов, в которой Бен Соло оставляет Люка Скайуокера и расправляется с его падаванами.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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