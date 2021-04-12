Слух: Disney выпустит отменный мультсериал «Звездные войны: Окольные пути»

Портал The Vulcan Reporter со ссылкой на собственные источники рассказал, что отмененный комедийный CGI-мультсериал «Звездные войны: Окольные пути» (в оригинале — Star Wars: Detours) выйдет в Disney+.

Джордж Лукас работал над ним вместе с авторами «Робоцыпа» Сетом Грином, Мэтью Яном и Бренданом Хэем еще до того, как Disney купила Lucasfilm.

Шоу задумывалось как пародия на всю франшизу, а его сюжет должен был развернуться между событиями оригинальной трилогии и трилогии приквелов, сосредоточившись на проблемах (иногда с участием охотников за головами и темного лорда ситхов) обычных людей в далекой-далекой галактике.

В 2013 году мультсериал отложили на неопределенный срок, а в 2015-м один из актеров озвучки обмолвился, что от проекта по неизвестным причинам отказались.

Однако в 2018-м пользователи Reddit обратили внимание, что Disney неожиданно зарегистрировала новые товарные знаки для Star Wars: Detours.

Ранее было известно, что создатели успели закончить 39 эпизодов . Теперь же сообщается, что завершено производство 52 серий и нескольких спешлов.

Возможно, «Окольные пути» выйдут 4 мая в качестве сюрприза в День «Звездных войн».