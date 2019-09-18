Портал We Got This Covered сообщает, что Disney решила заняться адаптацией серии игр Assassin’s Creed. По данным издания, студия планирует снять ремейк картины 2016 года, главные роли в которой играли Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Правда, ждать их в новой ленте не стоит.
Первым фильмом занималась кинокомпания Fox, которая теперь принадлежит Disney. «Кредо убийцы» провалилось в прокате, заработав лишь 240 миллионов долларов при бюджете в 125.
По слухам, сейчас студия выбирает площадку для картины — кинотеатры или стриминговый сервис Disney+. В случае успеха новой адаптации Disney рассматривает возможность снять ещё два фильма по вселенной.
Источник, который сообщил об этом, также рассказывал о планах студии на сиквел Аладдина и сериал She-Hulk задолго до официальных анонсов.
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