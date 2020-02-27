Из подкаста Black Series Rebels стало известно, что на съемках второго сезона «Мандалорца» побывали режиссеры Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari») и Роберт Родригес («Алита: Боевой ангел», «От заката до рассвета»).

Более того, сообщается, что они приняли участие в съемках сериала, однако пока точно неизвестно, что именно они поставили. Особенно отмечается работа Родригеса. Тем не менее официально об этом авторы еще не заявляли.

Также должна вернуться Брайс Даллас Ховард, чтобы снять один из эпизодов.

Напомним, что Мэнголд изначально должен был стать постановщиком сериала про Бобу Фетта, однако проект закрыли. Впрочем, некоторые теперь предполагают, что персонаж может появиться в сериале.

У нас до сих пор нет полного списка режиссеров. Наверняка известно только то, что среди них Джон Фавро и Дэйв Филони.

На данный момент постановщик «Логана» ведет переговоры, чтобы снять пятую часть «Индианы Джонса» вместо Стивена Спилберга — последний планирует остаться на должности продюсера.