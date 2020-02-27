По данным Variety, режиссёр Джеймс Мэнголд («Логан», «Форд против Феррари») ведёт переговоры о должности постановщика пятой части «Индианы Джонса» вместо Стивена Спилберга. Если сделка пройдёт успешно, то новый фильм станет первым, который снят не Спилбергом, а другим режиссёром.

Спилберг всё ещё останется в должности продюсера. Как говорят источники издания, решение оставить пост режиссёра было полностью за легендарным режиссёром — он просто хотел «передать кнут Индианы новому поколению».

За проектом по-прежнему закреплён Харрисон Форд. По его словам, производство должно начаться через пару месяцев, однако пока что создатели картины всё ещё испытывают некоторые сложности со сценарием и планированием.

Disney анонсировала пятую часть «Индианы Джонса» ещё в 2016-м, при участии Спилберга и Форда. Тогда фильм планировали выпустить в июне 2019-го, однако в итоге его дважды перенесли: сперва на июль 2020-го, а потом на 9 июля 2021-го. Сценарий картины переписывает Джонатан Кэздан, сын Лоуренса Кэздана (работал над сюжетом первой части). Сперва текстом занимался Дэвид Кепп (новая «Мумия», «Война миров», «Парк Юрского периода 2»), но в итоге он покинул проект.

Издание предполагает, что с новым режиссёром компания снова может перенести релиз.

Последняя часть франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышла в 2008 году. При бюджете в 185 миллионов долларов фильм собрал 786 миллионов. Средний балл критиков составил 65, а зрители оценили картину на 5,4 (на IMDb 6,1).