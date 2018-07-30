В прессу просочился слух, что студия Dinsey решила проконсультироваться у Джорджа Лукаса и узнать его мысли насчёт сценария девятого эпизода «Звёздных войн». Напомним, создатель вселенной Star Wars официально не принимает участия в создании фильмов. Возможно, студия решила обратиться к нему после неудачного проката фильма о молодом Хане Соло, сборы которого оказались куда ниже ожидаемых, и смешанных отзывов о «Последних джедаях».

По мнению журналистов, если это правда, проекты Disney могут повторить судьбу фильмов DC, если компания будет каждый раз менять свои планы, набирать новую команду и вновь изобретать колесо. С одной стороны, вовлечение в работу над девятым эпизодом создателя вселенной может добавить в серию видения самого Лукаса, который разбирается в местных делах лучше любого другого. С другой — в отличие от российских, западные фанаты недолюбливают снятые им приквелы и куда более благосклонны к фильмам эпохи Disney.

Съёмки девятого эпизода «Звёздных войн», напомним, стартуют уже 1 августа. К своим ролям в фильме вернутся Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Донал Глисон и Марк Хэмилл. Ожидается и Лея, которая появится в картине благодаря неиспользованным кадрам, снятым для предыдущих фильмов. Также к актёрскому составу фильма присоединились Наоми Аки и Ричард Грант («Дракула Брэма Стокера» и «Гудзонский ястреб»).