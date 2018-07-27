Стал известен актёрский состав девятого эпизода «Звёздных войн», съемки которого начнутся уже 1 августа. Конечно, главные роли исполнят Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Донал Глисон. Вернётся к своей роли и Марк Хэмилл — вероятно, Люк появится в виде призрака и, возможно, во флэшбеках. Куда большим сюрпризом стало то, что мы увидим в фильме и Лею. Вопреки предыдущим утверждениям представителей студии, она все-таки появится в девятом эпизоде — благодаря кадрам, снятым во время работы над предыдущими фильмами. Кроме того, актерский состав саги пополнится новичками — молодой британской актрисой Наоми Аки и мастером ролей второго плана Ричардом Грантом («Дракула Брэма Стокера» и «Гудзонский ястреб»).

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