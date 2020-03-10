Портал Geeks WorldWide рассказал, что Warner Bros. уже подыскивает актеров для грядущего приквела «Безумного Макса: Дорога ярости», сюжет которого будет сфокусирован на прошлом Воительницы Фуриосы.

Согласно источникам журналистов, компания рассматривает на главную роль Джоди Комер, которая известна по сериалам «Убивая Еву» и «Мой безумный дневник». Как и предполагалось, она заменит Шарлиз Терон, чтобы сыграть молодую Фуриосу.

Также важную роль должен получить Ричард Мэдден, которого вы можете знать как Робба Старка из «Игры Престолов». Имя его героя не называется, однако известно, что это потрясающе красивый мужчина с ангельским лицом и глубокой раной на лбу, сшитой блестящими хромированными скобками.

Кроме того, кинокомпания хочет видеть в постапокалиптическом боевике Яхья Абдула-Матина II, сыгравшего в сериале «Хранители» и фильме «Аквамен».

Дата выхода приквела «Безумного Макса» неизвестна. Постановкой и написанием сценария занимается Джордж Миллер. Он же работает над продолжением «Дороги ярости».