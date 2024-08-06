Слух: Half-Life 3 в разработке. Игра продолжит историю Гордона Фримена





По словам Тайлера, работа над игрой ведется по меньшей мере с 2021 года, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. История будет линейной, а события развернутся на больших локациях. Полноценного открытого мира ждать не стоит.





Инсайдер пока не уверен, назовут ли проект Half-Life 3 или он получит подзаголовок в духе Half-Life: Alyx.





Когда ожидать анонс долгостроя, тоже не совсем ясно. Сейчас Valve проводит тестирование новой игры под названием Deadlock, поэтому ближайшие месяцы все внимание явно будет сконцентрировано именно на ней.

Инсайдер и датамайнер Тайлер Маквикер заявил, что Valve занимается разработкой долгожданной Half-Life 3. Проект сейчас известен под кодовым названием HLX.