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Слух: Half-Life 3 в разработке. Игра продолжит историю Гордона Фримена
Андрей Квасков
2 сентября 12:54
362
1 минута на чтение
Инсайдер и датамайнер Тайлер Маквикер заявил, что Valve занимается разработкой долгожданной Half-Life 3. Проект сейчас известен под кодовым названием HLX.

По словам Тайлера, работа над игрой ведется по меньшей мере с 2021 года, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. История будет линейной, а события развернутся на больших локациях. Полноценного открытого мира ждать не стоит.

Инсайдер пока не уверен, назовут ли проект Half-Life 3 или он получит подзаголовок в духе Half-Life: Alyx.

Когда ожидать анонс долгостроя, тоже не совсем ясно. Сейчас Valve проводит тестирование новой игры под названием Deadlock, поэтому ближайшие месяцы все внимание явно будет сконцентрировано именно на ней.

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Андрей Квасков
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