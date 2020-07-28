Слух: Хан Соло получит собственный сериал на Disney+

Портал Star Wars Unity со ссылкой на собственные источники рассказал, что Хан Соло получит собственный сериал на Disney+.

Впервые подобная информация появилась в сентябре 2019 года, но тогда речь шла о шоу про преступные синдикаты вроде Багрового рассвета и Черного солнца.

Теперь же речь идет о полноценном продолжении «Хана Соло. Звездные войны. Истории». Поэтому, скорее всего, Олден Эренрайк и другие актеры вернутся к своим ролям.

Не исключено, что этот сериал будет связан с потенциальным шоу про Лэндо Калриссиана, о котором инсайдеры говорили прежде.