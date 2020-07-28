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    Новости

    Слух: Хан Соло получит собственный сериал на Disney+

    28 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    28.07.2020
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    Портал Star Wars Unity со ссылкой на собственные источники рассказал, что Хан Соло получит собственный сериал на Disney+.

    Впервые подобная информация появилась в сентябре 2019 года, но тогда речь шла о шоу про преступные синдикаты вроде Багрового рассвета и Черного солнца.

    Теперь же речь идет о полноценном продолжении «Хана Соло. Звездные войны. Истории». Поэтому, скорее всего, Олден Эренрайк и другие актеры вернутся к своим ролям.

    Не исключено, что этот сериал будет связан с потенциальным шоу про Лэндо Калриссиана, о котором инсайдеры говорили прежде.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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