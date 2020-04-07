Портал Biohazard Declassifed вслед за инсайдером Dusk Golem поделился новыми подробностями о следующей Resident Evil, которые частично совпадают с предыдущими утечками.

Информацию журналисты получили от анонимного инсайдера, так что отнестись к ней лучше с долей скепсиса.

Новая часть получит подзаголовок Village. Скорее всего, авторы выделят первые четыре буквы, чтобы обыграть римскую восьмерку в названии. Нечто похожее было на обложке игры 2017 года.

Вариант от Biohazard Declassifed:

В игре будет новый противник — ведьма, которая преследует главного героя. Говорят, она похожа на Маргариту, а ее природа связана с насекомыми. Так, после смерти она в них рассеивается.

Также важную роль в истории RE8 сыграет Крис Рэдфилд, который появится в воспоминаниях Итана, его жены и ребенка. В одном из флэшбеков герой врывается в дом Итана и Мии. При этом дизайн персонажа, судя по всему, немного изменят.

Кроме того, разработчики хотят снова поменять инвентарь. За основу они взяли интерфейс четвертой и седьмой частей.

По словам инсайдера, Resident Evil 8 должна выйти в первом квартале 2021 года.