Слух: мир Avowed больше и плотнее, чем в Skyrim — и другие подробности RPG

На прошлой неделе Obsidian представила новую ролевую игру — Avowed. А теперь в интернете появились подробности о проекте. Причем достоверность информации подтвердил один из инсайдеров.
Мы тезисно пересказали основные моменты:
- Мир Avowed будет больше, плотнее и контрастнее, чем в Skyrim;
- Основные события развернутся в регионе The Living Lands;
- Большой акцент разработчики сделали на реакцию мира на действия игрока, освещение, продвинутый ИИ и физику с магическими системами;
- В игре будет смена погоды в реальном времени. Особое внимание авторы уделили туману;
- Геймеров ждут продвинутый редактор персонажей и большое количество фракций;
- В Avowed будут компаньоны, отличающиеся от тех, что были в The Outer Worlds;
- По сюжетам игрокам предстоит бороться с тиранией;
- Без боссов в игре не обойдется. Причем некоторые из них будут гигантскими;
- Особую роль в Avowed сыграют боги;
- Много внимания разработчики уделили местным достопримечательностям вроде статуй или зданиям;
- У Obisidian в планах два крупных города и много небольших;
- Команда сделала акцент на контрастные дикие местности, реки, горы и пустынные районы;
- Студия учитывает лор Pillars of Eternity и дополняет его;
- Разработчики хотят сохранить возможность убить в игре всех персонажей;
- Avowed в разработке примерно 2 года и 7 месяцев. Ей занимаются около 100 человек;
- Игру планируют выпустить в конце 2022 или начале 2023 года.
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