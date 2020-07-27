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    Слух: мир Avowed больше и плотнее, чем в Skyrim — и другие подробности RPG

    27 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    27.07.2020
    97
    0 минут на чтение
    Слух: мир Avowed больше и плотнее, чем в Skyrim — и другие подробности RPG

    На прошлой неделе Obsidian представила новую ролевую игру — Avowed. А теперь в интернете появились подробности о проекте. Причем достоверность информации подтвердил один из инсайдеров.

    Мы тезисно пересказали основные моменты:

    • Мир Avowed будет больше, плотнее и контрастнее, чем в Skyrim;
    • Основные события развернутся в регионе The Living Lands;
    • Большой акцент разработчики сделали на реакцию мира на действия игрока, освещение, продвинутый ИИ и физику с магическими системами;
    • В игре будет смена погоды в реальном времени. Особое внимание авторы уделили туману;
    • Геймеров ждут продвинутый редактор персонажей и большое количество фракций;
    • В Avowed будут компаньоны, отличающиеся от тех, что были в The Outer Worlds;
    • По сюжетам игрокам предстоит бороться с тиранией;
    • Без боссов в игре не обойдется. Причем некоторые из них будут гигантскими;
    • Особую роль в Avowed сыграют боги;
    • Много внимания разработчики уделили местным достопримечательностям вроде статуй или зданиям;
    • У Obisidian в планах два крупных города и много небольших;
    • Команда сделала акцент на контрастные дикие местности, реки, горы и пустынные районы;
    • Студия учитывает лор Pillars of Eternity и дополняет его;
    • Разработчики хотят сохранить возможность убить в игре всех персонажей;
    • Avowed в разработке примерно 2 года и 7 месяцев. Ей занимаются около 100 человек;
    • Игру планируют выпустить в конце 2022 или начале 2023 года.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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