Шазамы, которых мы заслужили! Портал Hashtag поделился слухом о производстве нового фильма в Киновселенной DC. По информации портала, на роль супергероя Шазама рассматриваются два актёра. Один из них — популярный рестлер Джон Сина. Слухи о его участии в проекте ходят уже давно, но пока они не получили никакого подтверждения.

А вот второй претендент кажется нам куда более подходящим. Не исключено, что Шазама сыграет Джошуа Сасс, воплотивший Галаванта в одноимённом сериале. Безусловно, Сасс куда меньше известен широкой аудитории, что сыграет на руку Warner Bros. Если студия действительно выбирает между этими двумя кандидатами, то явный перевес в пользу Сасса. Кроме того, фильм «Шазам!» в таком случае и вовсе можно было превратить в мюзикл!

Но у режиссёра Дэвида Ф. Сандберга («Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «И гаснет свет…») своё видение картины. Например, в фильме немного повысят возраст мальчика, который превращается в Шазама.

Мальчик 12-15 лет. Подросток, который становится Капитаном Марвел, самым могущественным из всех смертных. Он получает свои силы от волшебника Шазама — мальчик просто произносит имя волшебника, его бьёт молния и это даёт ему силы богов. Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг

Супергерой Шазам появляется лишь в тот миг, когда мальчик Билли Бэтсон произносит волшебное слово «Шазам». На английском языке это слово сформировано от имён древних мифологических героев, которые дают свои силы Шазаму: мудрость Соломона (S), сила Геракла (H), выносливость Атласа (A), могущество Зевса (Z), храбрость Ахиллеса (A) и скорость Меркурия (M). По всей видимости, в фильме он получит свои силы от волшебника по имени Шазам.

Съёмки «Шазама!» планируют начать в январе 2018 года.