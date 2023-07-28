Слух: Netflix делает аниме-сериал по Dark Souls

Портал Giant Freakin Robot со ссылкой на «надежные и проверенные источники» рассказал, что Netflix запустил в производство анимационный сериал по мотивам Dark Souls.
В издании отмечают, что это будет одно из первых по-настоящему оригинальных анмие-сериалов от стримингового сервиса.
Подробностей пока мало. Но, судя по всему, действие развернется в мрачном средневековом фэнтезийном мире Лордране из первой Dark Souls.
В Giant Freakin Robot сравнивают грядущую игровую адаптацию с зарекомендовавшей себя «Кастлванией», которая скоро получит спин-офф.
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Редактор
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Александр Ремизов
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