Слух: новую игру по «Властелину колец» доверили создателям Kingdom Come: Deliverance

Польский переводчик Рышард Хойновский заявил
, что над масштабной RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец» может заниматься студия Warhorse (Kingdom Come: Deliverance).
По словам Хойновски, он впервые услышал об этом ещё несколько месяцев назад, но поначалу отнёсся к информации скептически, посчитав её слишком фантастической. Но позже эти же данные подтвердили и другие источники.
Если верить прошлой информации, игроков ждет
экшен от третьего лица в духе Hogwarts Legacy. Часть финансирования проекта (около $100 млн) обеспечит Инвестиционное управление Абу-Даби.