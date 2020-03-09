Портал Jurassic Outpost, специализирующийся по новостях по вселенной «Парка Юрского периода», рассказал, что студия Amblin Television приступила к производству игрового сериала по франшизе. Как отмечает автор заметки, у шоу уже есть отметка о месте съёмок — Ванкувер (Канада). Там часто снимают сериалы, а недавно побывала команда третьей части «Мира Юрского периода».

Продюсерами сериала станут Колин Теворроу (режиссёр первого и третьего фильма перезапуска) и Стивен Спилберг (постановщик классических фильмов). К ним присоединятся Джастин Фэлви и Дэррил Фрэнк («Американцы», «Призраки дома на холме», «Гремлины», «Удивительные истории»), со-президенты Amblin Television, которые занимаются производственными процессами в компании.

Сюжет шоу держится в секрете. Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион». Пока что нет ни точной даты выхода, ни платформы, но в Jurassic Outpost считают, что сериал может выйти в 2021-м или 2022-м на стриминге Peacock.

Съёмки триквела стартовали в конце февраля. К своим ролям вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард из «Мира Юрского периода». А ещё в фильме снова стоит ждать актёров оригинальных картин. «Доминион» выходит в июне 2021-го.

А если вы соскучились по динозаврам в парке, то обратите внимание на мультсериал Jurassic World: Camp Cretaceous от DreamWorks Animation. Он выходит в 2020-м на Netflix.