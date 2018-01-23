11 января пользователь Reddit опубликовал пост, в котором предположил, что студия Sony готовит фильм по книгам английского писателя-фантаста Джо Аберкромби. В качестве доказательства автор привёл несколько фотографий. По его словам, он просто прогуливался ночью мимо здания Sony Studios в Калвер-Сити (Калифорния) и в окне увидел доску в комнате сценаристов, на которой много пометок и записей о якобы фильме по «Первому закону» Аберкромби.

Вот они:

Слух: Sony готовят фильм по книгам Джо Аберкромби? 1

Автор: «Выглядит как комната сценаристов. Обратите внимание на книги на столе на переднем плане».

 

Слух: Sony готовят фильм по книгам Джо Аберкромби? 2

Автор: «Возможно, доска сюжета?».

 

Слух: Sony готовят фильм по книгам Джо Аберкромби? 3

Автор: «Трудно разобрать, прошу прощения за качество».

 

Слух: Sony готовят фильм по книгам Джо Аберкромби? 4

Автор: «Возможно, доска сюжета/персонажей/концепт-артов? Обратите внимание на Петера Ганцлера в роли молодого Рагнара из сериала „Последнее королевство“».

Снимки действительно похожи на комнату сценаристов, но всё же не стоит им слишком доверять. Это запросто может оказаться фейк или розыгрыш, подстроенный фанатом. С другой стороны, Sony могут сами организовать якобы «слив», чтобы оценить реакцию аудитории. Нам же пока остаётся только гадать и втайне надеяться на достойную адаптацию.

Напомним, «Первый закон» — трилогия в жанре тёмного фэнтези, действие которой разворачивается в вымышленной мире Земного круга. Книги рассказывают о нескольких персонажах, которые оказываются втянуты в противостояние великих магов и правителей, а также в кровопролитную войну. Трилогия отличается жестокостью и реализмом в духе «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина.

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Кот-редактор
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