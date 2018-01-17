В октябре в прокат выходит супергеройский боевик «Веном», в котором главным героем будет один из злейших врагов Человека-паука — симбионт Веном. Поскольку эту картину выпускает студия Sony, то не очень ясно, будет ли в ней фигурировать новый Человек-паук из киновселенной Marvel. Продюсеры дают на этот счёт очень расплывчатые ответы, хотя продюсер Джон Шнепп уверяет: фанаты получат своё камео!

Человек-паук появится в «Веноме». Мы несколько месяцев слышим от Sony, что они делают свою независимую вселенную с независимыми персонажами, хотя при этом Человек-паук появился в киновселенной Marvel. Я вам говорю, Человек-паук — разумеется, речь про персонажа Тома Холланда, — появится в «Веноме». Продюсер Джон Шнепп

О фильме известно пока не так уж много. Активная промо-кампания фильма ещё не началась, хотя первые кадры и фотографии со съёмочной площадки уже начали появляться в Сети. Вот, например, издание IGN опубликовало кадр с Томом Харди.

А недавно актёр выложил у себя в инстаграме вот такую картинку. Позже он её удалил. На ней изображён симбионт Карнаж, ещё один враг Человека-паука. В комиксах, мультсериалах и видеоиграх Веному и Человеку-пауку порой приходилось объединять усилия, чтобы одолеть Карнажа. Ходят слухи, что красного симбионта в фильме сыграет актёр Риз Ахмед.

Кроме того, поговаривают, что к актёрскому составу присоединился Вуди Харрельсон. Его роль в фильме тоже остаётся неизвестной. А вот актриса Мишель Уильямс («Манчестер у моря») точно заявлена в касте, она сыграет подругу главного героя. Режиссёром картины выступает Рубен Флэйшер («Добро пожаловать в Зомбиленд»), а над сюжетом работали Скотт Розенберг (ремейк «Джуманджи») и Джефф Пинкнер («Тёмная башня»).

«Веном» будет опираться на две ключевые серии комиксов об этом персонаже: «Смертоносный защитник» (Lethal protector) и «Планета симбиотов» (Planet of the Symbiotes) Дэвида Мишелини. В «Защитнике» Брока похищают представители организации «Фонд жизни». Они планируют претворить в жизнь коварный план — при помощи симбионта создать армию суперсолдат. «Планета симбиотов» продолжает этот сюжет. Эдди Брок вновь сталкивается с агентами «Фонда» и узнаёт, что исследователи и учёные организации построили телепорт на планету симбиотов.