Слух: в фильме «Веном» будет камео Человека-паука Кот-редактор 17.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение В октябре в прокат выходит супергеройский боевик «Веном», в котором главным героем будет один из злейших врагов Человека-паука — симбионт Веном. Поскольку эту картину выпускает студия Sony, то не очень ясно, будет ли в ней фигурировать новый Человек-паук из киновселенной Marvel. Продюсеры дают на этот счёт очень расплывчатые ответы, хотя продюсер Джон Шнепп уверяет: фанаты получат своё камео! Человек-паук появится в «Веноме». Мы несколько месяцев слышим от Sony, что они делают свою независимую вселенную с независимыми персонажами, хотя при этом Человек-паук появился в киновселенной Marvel. Я вам говорю, Человек-паук — разумеется, речь про персонажа Тома Холланда, — появится в «Веноме». Продюсер Джон Шнепп О фильме известно пока не так уж много. Активная промо-кампания фильма ещё не началась, хотя первые кадры и фотографии со съёмочной площадки уже начали появляться в Сети. Вот, например, издание IGN опубликовало кадр с Томом Харди. А недавно актёр выложил у себя в инстаграме вот такую картинку. Позже он её удалил. На ней изображён симбионт Карнаж, ещё один враг Человека-паука. В комиксах, мультсериалах и видеоиграх Веному и Человеку-пауку порой приходилось объединять усилия, чтобы одолеть Карнажа. Ходят слухи, что красного симбионта в фильме сыграет актёр Риз Ахмед. Кроме того, поговаривают, что к актёрскому составу присоединился Вуди Харрельсон. Его роль в фильме тоже остаётся неизвестной. А вот актриса Мишель Уильямс («Манчестер у моря») точно заявлена в касте, она сыграет подругу главного героя. Режиссёром картины выступает Рубен Флэйшер («Добро пожаловать в Зомбиленд»), а над сюжетом работали Скотт Розенберг (ремейк «Джуманджи») и Джефф Пинкнер («Тёмная башня»). «Веном» будет опираться на две ключевые серии комиксов об этом персонаже: «Смертоносный защитник» (Lethal protector) и «Планета симбиотов» (Planet of the Symbiotes) Дэвида Мишелини. В «Защитнике» Брока похищают представители организации «Фонд жизни». Они планируют претворить в жизнь коварный план — при помощи симбионта создать армию суперсолдат. «Планета симбиотов» продолжает этот сюжет. Эдди Брок вновь сталкивается с агентами «Фонда» и узнаёт, что исследователи и учёные организации построили телепорт на планету симбиотов. Читайте также В новом фильме про Венома главным злодеем станет симбиот Карнаж 21.06.2017 По слухам, в ленте всё же может появиться и Человек-паук в исполнении Тома Холланда! «Человек-паук: Возвращение домой»: Паркер — школьник, и это хорошо 03.07.2017 Весёлый и смешной Паук-подросток отлично вписался в киновселенную Marvel. А вот со злодеем, как всегда, проблемы. Мишель Уильямс может сыграть главную женскую роль в «Веноме» 27.09.2017 По слухам, в неё влюбится симбионт, которого играет Том Харди. СМИ: Вуди Харрельсон ведёт переговоры о съёмках в «Веноме» 13.12.2017 Сообщается, что актёр может снова сыграть злодея или помощника злодея. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.